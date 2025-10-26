Haberler

Kasımpaşa ve Beşiktaş 1-1 Berabere

Kasımpaşa ve Beşiktaş 1-1 Berabere
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe ortasında Attila Szalai kafayı vurdu. Uzak köşeye yönelen topu kaleci Ersin kornere çeldi.

53. dakikada kaleci Ersin'in kısa düşen pasında Cafu topu kazanarak yerde kaldı. Atağı devam ettiren Kubilay Kanatsızkuş'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in arka direğe ortasına hareketlenen Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda topu direkten dönerek dışarı gitti.

61. dakikada ceza yayı sağından Orkun Kökçü'nün kale önüne ortasında El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden El Bilal Toure'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla çeldi.

79. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Djalo'nun dokunduğu top üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Mustafa'nın ceza yayından pasında topla buluşan Jota Silva'nın bekletmeden sert şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gören

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Claudio Winck, Baldursson, Cafu (Cem Üstündağ dk. 66), Owusu Frimpong, Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 84), Mamadou Fall (Emre Taşdemir dk. 90+5), Kubilay Kanatsızkuş (Pape Gueye dk. 66)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Adam Arous, Atakan Müjde, Yusuf Barası, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Milot Rashica dk. 75), Vaclav Cerny (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 84), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Jota Silva dk. 75)

Yedekler: Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, David Jurasek

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Cengiz Ünder (dk. 5) (Beşiktaş), Claudio Winck (dk. 33) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Espinoza (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa'da ikinci seçim
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.