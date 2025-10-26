Kasımpaşa ve Beşiktaş 1-1 Berabere
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe ortasında Attila Szalai kafayı vurdu. Uzak köşeye yönelen topu kaleci Ersin kornere çeldi.
53. dakikada kaleci Ersin'in kısa düşen pasında Cafu topu kazanarak yerde kaldı. Atağı devam ettiren Kubilay Kanatsızkuş'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
57. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in arka direğe ortasına hareketlenen Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda topu direkten dönerek dışarı gitti.
61. dakikada ceza yayı sağından Orkun Kökçü'nün kale önüne ortasında El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden El Bilal Toure'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla çeldi.
79. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Djalo'nun dokunduğu top üstten dışarı gitti.
90+1. dakikada Mustafa'nın ceza yayından pasında topla buluşan Jota Silva'nın bekletmeden sert şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gören
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Claudio Winck, Baldursson, Cafu (Cem Üstündağ dk. 66), Owusu Frimpong, Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 84), Mamadou Fall (Emre Taşdemir dk. 90+5), Kubilay Kanatsızkuş (Pape Gueye dk. 66)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Adam Arous, Atakan Müjde, Yusuf Barası, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Milot Rashica dk. 75), Vaclav Cerny (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 84), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Jota Silva dk. 75)
Yedekler: Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, David Jurasek
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Cengiz Ünder (dk. 5) (Beşiktaş), Claudio Winck (dk. 33) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Espinoza (Kasımpaşa) - İSTANBUL