Haberler

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol taraftan Yusuf Barası'nın ön direğe çevirdiği topa Ben Ouanes dokundu. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

67. dakikada ceza yayından Cem'in ortasında Arous topu kafayla Gueye'ye indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

89. dakikada sol tarafta topu alan Gueye, pasını ceza sahası sağ çaprazına koşu yapan Winck'in önüne attı. Winck'in bekletmeden uzak direğe şutunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda Zuzek uzaklaştırdı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İltangil

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Winck dk. 74), Opoku, Arous, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 87), Yusuf Barası (Fall dk. 71), Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Szalai

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita (Varesanovic dk. 65), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Samed Onur dk. 77), Metehan Mimaroğlu (Onyekuru dk. 90+2), Tongya, Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Dilhan Demir, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Sorumlu: Özcan Bizati

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Baldursson (Kasımpaşa), Pereira, Dele-Bashiru, Niang (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
title