Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can'ın direkt kaleye vuruşunda kaleci Victor, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Winck, topu arka direğe aşırttı. Burada müsait durumda bulunan Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kerem Ersoy, Gökmen Baltacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Ali Yavuz Kol, Ahmet Taha Dağbaşı, Kubilay Kanatsızkuş, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, İbrahim Kaya, Ui-jo, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Meschack, Hagi, Baran Moğultay, Viana, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kartlar: Arous (Kasımpaşa), Ui-jo, Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
