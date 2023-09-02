Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında bugün oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray bugün saat 21.45'te Kanyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi hakem hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Direnç Tonusluoğlu olacak. Müsabakada VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da da Erkan Engin ile Kerem Ersoy görev yapacak. - İSTANBUL