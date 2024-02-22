Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor arasında maçın hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Sivasspor - Pendikspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - SİVAS