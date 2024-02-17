Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Hatayspor- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e, AVAR'da Atilla Karaoğlan ve Abdullah Bora Özkara eşlik edecek. - SİVAS