Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'in, Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'in, Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da Alper Çetin ve Serkan Ok eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Erkan Engin Fenerbahçe Başakşehir Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title