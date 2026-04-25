Göztepe sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada rakip sahanın ortalarında aldığı topla çaprazdan ceza alanına giren Arda Okan'ın vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.
55. dakikada Erdoğan'ın ortasında Paal, meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası ön çizgisindeki Safuri'ye indirdi. Topu kontrol eden Safuri'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
80. dakikada Antunes'in sağ kanada attığı topla ceza sahası çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un vuruşunda kaleci Julian topu kurtardı.
86. dakikada Erdoğan'ın son çizgiden ceza alanına çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Bünyamin, sol ayağıyla gelişine sert bir vuruş yaptı. Yerden kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Lis, gol çizgisi üzerinden çıkardı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah Mohammed (Ogün Bayrak dk. 89), Alexis Antunes (Jeferson dk. 82), Filip Krastev (Uğur Kaan Yıldız dk. 68), Cherni, Janderson (Ege Yıldırım dk. 82), Juan
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, İsmail Köybaşı, Yusuf Ali Şirin
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Lautaro Giannetti (Georgi Dzhikiya dk. 46), Kenneth Paal (Bünyamin Balcı dk. 81), Jesper Ceesay (Yohan Boli dk. 72), Nikola Storm (Abdülkadir Ömür dk. 62), Dario Saric (Soner Dikmen dk. 46), Ramzi Safuri, Doğukan Sinik, Sander Van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Hasan Yakub İlçin, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Juan (dk. 1), Arda Okan Kurtulan (dk. 22) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Musah Mohammed, Mateusz Lis (Göztepe) - İZMİR