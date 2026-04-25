Göztepe sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada rakip sahanın ortalarında aldığı topla çaprazdan ceza alanına giren Arda Okan'ın vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

55. dakikada Erdoğan'ın ortasında Paal, meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası ön çizgisindeki Safuri'ye indirdi. Topu kontrol eden Safuri'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Antunes'in sağ kanada attığı topla ceza sahası çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un vuruşunda kaleci Julian topu kurtardı.

86. dakikada Erdoğan'ın son çizgiden ceza alanına çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Bünyamin, sol ayağıyla gelişine sert bir vuruş yaptı. Yerden kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Lis, gol çizgisi üzerinden çıkardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah Mohammed (Ogün Bayrak dk. 89), Alexis Antunes (Jeferson dk. 82), Filip Krastev (Uğur Kaan Yıldız dk. 68), Cherni, Janderson (Ege Yıldırım dk. 82), Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, İsmail Köybaşı, Yusuf Ali Şirin

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Lautaro Giannetti (Georgi Dzhikiya dk. 46), Kenneth Paal (Bünyamin Balcı dk. 81), Jesper Ceesay (Yohan Boli dk. 72), Nikola Storm (Abdülkadir Ömür dk. 62), Dario Saric (Soner Dikmen dk. 46), Ramzi Safuri, Doğukan Sinik, Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Hasan Yakub İlçin, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Juan (dk. 1), Arda Okan Kurtulan (dk. 22) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Musah Mohammed, Mateusz Lis (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Netanyahu'dan Lübnan'a 'şiddetli saldırı' emri

Kana doymuyor! Netanyahu ateşkesi silip atacak emri verdi

Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

Türkiye'yi hedef alan ittifaka Rusya'dan tehdit: Vururuz
Fenerbahçe'de derbi öncesi sürpriz gelişme

Derbi öncesi sürpriz gelişme
Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler