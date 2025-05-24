Trendyol Süper Lig: Göztepe 0 - Galatasaray 2

Trendyol Süper Lig: Göztepe 0 - Galatasaray 2
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Goller Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'dan geldi. Maçta dikkat çeken anlar arasında Romulo'nun serbest vuruşu ve Galatasaray'ın hızlı atakları yer aldı.

- Trendyol Süper Lig : Göztepe: 0 - Galatasaray : 2 (Maç sonucu)

İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Romulo'nun sağ ayağıyla kaleye gönderdiği topu kaleci Günay sağ üst köşeye uzanarak kornere çeldi.

61. dakikada Kubilay, ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla gelişine vurduğu topu kaleci Günay kurtardı.

70. dakikada sol kanattan uzak mesafeden Kaan Ayhan'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

90+1 dakikada Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Jakobs, sol iç kanattan sol ayağıyla topu ceza sahasına çevirdi. Morata, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderdi. 0-2

Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut

Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter (Kuryu Matsuki dk. 77), Ogün Bayrak (Taha Altıkardeş dk. 83), Anthony Dennıs (Furkan Bayır dk. 46), Ahmed Ildız, Lasse Nıelsen (Nazım Sangare dk. 83), David Tijanic (Novatus Miroshi dk. 46), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 77), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Tibet Durakçay

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Galatasaray: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski (Elias Jelert dk. 80), Davınson Sanchez, Carlos Cuesta (Arda Ünyay dk. 90+3), Ismaıl Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu (Eyüp Aydın dk. 80), Dries Mertens (Eren Elmalı dk. 68), Kerem Demirbay (Yusuf Demir dk 68), Ahmed Kutucu (Metehan Baltacı dk. 88), Alvaro Morata

Yedekler: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Efe Akman, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kaan Ayhan (dk. 70), Alvaro Morata (dk.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - Spor
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