Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Methan Mimaroğlu, sağ kanada atılan uzun pastan faydalandı ve topu kafasıyla sola indirdi. Seken topla ceza sahası dışında buluşan Trarore sol ayakla gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

18. dakikada sol çaprazdan Abdurrahim Dursun orta açtı, savunmada M. Haidara'nın hatası sonrası boşta kalan topu Traore aldı. Kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. Ancak, hakem kaleci Serhat Öztaşdelen'e yapılan müdahale nedeniyle faul kararı vererek golü iptal etti.

34. dakikada Gençlerbirliği VAR incelemesinin ardından Smolcic'in elle müdahalesini tespit etti ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı kelenin sağ alt köşesinden ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

Gençlerbirliği: R.Velho, Fıratcan Üzüm, D. Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, O. Diabate, Samed Onur, A. Traore, F. Tongya, Metehan Mimaroğlu, S. Koita

Yedekler: Erhan Ertürk, Gökhan Gürpüz, P. Pereira, T. Dele-Bashiru, M. Hanousek, M. Niang, Oğulcan Ülgün, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, A. Dijksteel, H. Smolcic, M, Haidara, K. Linetty, H. Keita, R. Rivas, Tayfur Bingöl, J. Nonge, D. Agyei

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ahmet Sagat, Deniz Ceylan, D. Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, M. Sissoho, Samet Yalçın, Esat Yusuf Narin, Arda Özyar

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 34 pen.)

Sarı Kart: Karol Linetty (Kocaelispor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı