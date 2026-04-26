Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Methan Mimaroğlu, sağ kanada atılan uzun pastan faydalandı ve topu kafasıyla sola indirdi. Seken topla ceza sahası dışında buluşan Trarore sol ayakla gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

18. dakikada sol çaprazdan Abdurrahim Dursun orta açtı, savunmada M. Haidara'nın hatası sonrası boşta kalan topu Traore aldı. Kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. Ancak, hakem kaleci Serhat Öztaşdelen'e yapılan müdahale nedeniyle faul kararı vererek golü iptal etti.

34. dakikada Gençlerbirliği VAR incelemesinin ardından Smolcic'in elle müdahalesini tespit etti ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı kelenin sağ alt köşesinden ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

Gençlerbirliği: R.Velho, Fıratcan Üzüm, D. Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, O. Diabate, Samed Onur, A. Traore, F. Tongya, Metehan Mimaroğlu, S. Koita

Yedekler: Erhan Ertürk, Gökhan Gürpüz, P. Pereira, T. Dele-Bashiru, M. Hanousek, M. Niang, Oğulcan Ülgün, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, A. Dijksteel, H. Smolcic, M, Haidara, K. Linetty, H. Keita, R. Rivas, Tayfur Bingöl, J. Nonge, D. Agyei

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ahmet Sagat, Deniz Ceylan, D. Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, M. Sissoho, Samet Yalçın, Esat Yusuf Narin, Arda Özyar

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 34 pen.)

Sarı Kart: Karol Linetty (Kocaelispor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı 'Şeytana uydum' dedi

İstanbul'un bir ilçesi ayakta! Üniversiteli kızları takip edip...
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Ülkeyi kan gölüne çeviren saldırı! Cansız bedenler yolları kapladı