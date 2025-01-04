Galatasaray, Göztepe'ye Karşı Önde Başladı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe ile karşılaşmaya başladı. Maçın başlama düdüğünden sadece 15 dakika sonra ev sahibi takım Galatasaray, 1-0 öne geçti. İstanbuldaki bu mücadele, taraftarların büyük ilgisini çekiyor ve her iki takım için de önemli bir karşılaşma olarak değerlendiriliyor.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelede 15 dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor