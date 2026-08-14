Galatasaray-Çorum FK: İlk yarı golsüz bitti
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray, evinde Çorum FK ile karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray, evinde Çorum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ taraftan Yunus'un ortasına arka direkte Barış Alper yükselip kafayla topu kale önündeki Osimhen'e aşırdı. Osimhen'in kafayla kaleye doğru dokunuşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Çorum FK savunması uzaklaştırdı.
15. dakikada sol taraftan Barış'ın ortasına penaltı noktasında yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Osimhen ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşup uzak direğe yerden şutunu yolladı ancak kaleci Felipe uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
34. dakikada ceza sahası sol tarafında son çizgide topla buluşan Barış, pasını sol çaprazdaki Osimhen'e aktardı. Osimhen'in bekletmeden vuruşunda Smolcic'e çarpan top kornere çıktı.
39. dakikada Sara'nın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı yumrukladı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Suat Güz
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Sebastian Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez
Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Mame Thiam, Mohamed Diomande, Arda Hilmi Şengül, Emircan Gürlük, Hüseyin Bulut, Ahmet Ildız, Kenan Fakılı, Hasan Sayyid
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Sarı kart: Yunus Akgün (Galatasaray)