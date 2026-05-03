Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı kırmızı-siyahlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Traore'nin pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Berkay'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Velho gole izin vermedi.
17. dakikada Berkay'ın kullandığı serbest vuruşta Lichnovsky'in ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu sol çaprazda bulunan Tiago Çukur, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Metehan'ın sol taraftan ortasında kaleci Grbic'i geçen topu Traore tamamlamak istedi fakat Grbic gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Fıratcan'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
45+1. dakikada Traore, ceza sahası içinde Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
45+5. dakikada penaltıda topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Berkay Özcan, Matias Kranevitter, Ahmed Traore, Shavy Babicka, Barış Kalaycı, Tiago Çukur
Yedekler: Furkan Bekleviç, Fatih Kurucuk, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, Bartuğ Elmaz, Yaya Onogo, Burhan Ersoy, Sam Larsson, Serginho
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Fıratcan Üzüm, Dimitris Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Samed Onur, Adama Traore, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu, Sekou Koita
Yedekler: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Göktan Gürpüz, Ayotomiwa Dele-Bashiru, Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu, MBaye Niang, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Tiago Çukur (dk. 17) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Igor Lichnovsky (Fatih Karagümrük), Dimitris Goutas (Gençlerbirliği) - İSTANBUL