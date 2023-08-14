Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0 - Beşiktaş 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada sol kanattan hareketlenen Gedson Fernandes, pasında Onur Bulut'u ceza sahası içinde topla buluşturdu. Onur'un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Matias Dituro'da kaldı. 18. dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.