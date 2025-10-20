Haberler

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağdan Diabate'nin kullandığı köşe vuruşunda Szalai'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Felipe topu kornere çeldi.

53. dakikada bu sefer sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Ali Yavuz Kol, topu ceza sahasına ortaladı. Altıpas önünde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

63. dakikada Thiam, soldan topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası yakınında Yalçın Kayan'ın vuruşunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topu çıkardı.

76. dakikada Thiam'ın savunma arkasına pasında sağdan hareketlenen Serdar Gürler'in ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

81. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Ampem'in sol çaprazdan uzak köşeye ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uzanarak topu kornere çeldi.

85. dakikada Serdar Gürler, sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Savunmada Szalai'nin müdahale ettiği top penaltı noktasına açıldı. Müsait pozisyonda bulunan Kerem Demirbay'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4. dakikada Seşlar'ın ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden Umut Bozok vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sağ taraftan ağlara gitti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Legowski, Kerem Demirbay (Emre Akbaba dk. 85), Serdar Gürler (Seşlar dk. 86, Yalçın Kayan (Stepanenko dk. 75), Halil Akbunar (Ampem dk. 68), Thiam (Umut Bozok dk. 86)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Umut Meraş

Teknik Direktör: Orhan Ak

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Emre Taşdemir dk. 85), Baldursson, Cem Üstündağ (Yusuf Barası dk.86), Fall (Cafu dk. 62), Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Thiam (dk. 15), Umut Bozok (dk. 90+4) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Orhan Ak (Teknik Direktör) (Eyüpspor), Cem Üstündağ (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.