Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağdan Diabate'nin kullandığı köşe vuruşunda Szalai'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Felipe topu kornere çeldi.
53. dakikada bu sefer sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Ali Yavuz Kol, topu ceza sahasına ortaladı. Altıpas önünde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
63. dakikada Thiam, soldan topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası yakınında Yalçın Kayan'ın vuruşunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topu çıkardı.
76. dakikada Thiam'ın savunma arkasına pasında sağdan hareketlenen Serdar Gürler'in ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
81. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Ampem'in sol çaprazdan uzak köşeye ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uzanarak topu kornere çeldi.
85. dakikada Serdar Gürler, sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Savunmada Szalai'nin müdahale ettiği top penaltı noktasına açıldı. Müsait pozisyonda bulunan Kerem Demirbay'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+4. dakikada Seşlar'ın ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden Umut Bozok vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sağ taraftan ağlara gitti. 2-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp
Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Legowski, Kerem Demirbay (Emre Akbaba dk. 85), Serdar Gürler (Seşlar dk. 86, Yalçın Kayan (Stepanenko dk. 75), Halil Akbunar (Ampem dk. 68), Thiam (Umut Bozok dk. 86)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Umut Meraş
Teknik Direktör: Orhan Ak
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Emre Taşdemir dk. 85), Baldursson, Cem Üstündağ (Yusuf Barası dk.86), Fall (Cafu dk. 62), Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Goller: Thiam (dk. 15), Umut Bozok (dk. 90+4) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Orhan Ak (Teknik Direktör) (Eyüpspor), Cem Üstündağ (Kasımpaşa) - İSTANBUL