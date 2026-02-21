Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Talha'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Rotario'un sağ taraftan ceza sahasına çevirdiği topta Raux Yao'nun vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
80. dakikada Metehan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Radu'nun pasında topla buluşan Metahan Altunbaş, ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak direğe bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Denis Radu dk. 83), Jerome Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Metehan Altunbaş dk. 83), Mateusz Legowski, Angel Torres (Dorin Rotariu dk. 73), Emre Akbaba (Charles-Andre Raux Yao dk. 65), Lenny Pintor, Umut Bozok
Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Anıl Yaşar, Abdou Khadre, Ismaile Manga, Arda Yavuz
Teknik Direktör: Atila Gerin
Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas (Matej Hanousek dk. 41), Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Dele-Bashiru, Adama Traore, Göktan Gürpüz (Cihan Çanak dk. 82), Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Abdurrahim Dursun dk. 82), M'Baye Niang (Dal Varesanovic dk. 58)
Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Ousmane Diabate, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Levent Şahin
Gol: Metehan Altunbaş (dk. 90+1) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Jankat Yılmaz (Eyüpspor), Göktan Gürpüz, Zan Zuzek (Gençlerbirliği) - İSTANBUL