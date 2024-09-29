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Eyüpspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'de Beraberlik İle Ayrıldı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Eyüpspor'un golü 15. dakikada Ahmed Kutucu'dan gelirken, Gaziantep FK'nın eşitlik golü 28. dakikada Deian Sorescu'dan geldi. Müsabakada penaltı atışı da kullanıldı fakat Eyüpspor, bu fırsattan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Midtsjö'nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

25. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Furkan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Eyüpspor savunmasına çarparak az farkla sağ kale direğinin yanından kornere çıktı.

28. dakikada Okereke'nin yerden dikine pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

42. dakikada Saiz'ın pasında topa yönelen Emre Akbaba, altıpas içerisinde kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Emre'nin vuruşunda kaleci Dioudis, iki hamlede topu kontrol etti. Hakem Arda Kardeşler, VAR uyarısı sonrası çizgi ihlali sebebiyle penaltı atışının tekrar kullanılmasına karar verdi.

45+1. dakikada Mame Thiam'ın kullandığı penaltıda kaleci Dioudis, sol tarafına giden meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Murat Şener

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Fredrik Midtsjö, Samuel Saiz, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Dorukhan Tköz, Halil Akbunar, Ruben Vezo, Jonjo Shelvey, Taşkın İlter, Anastasios Chatzigiovanis, Prince Ampem, Umut Meraş, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Enric Saborit, Deian Sorescu, Badou Ndiaye, Furkan Soyalp, Christopher Lungoyi, Alexandru Maxim, David Okereke

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Halil Dervişoğlu, Cyril Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Salem M'Bakata, İlker Karakaş, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 15) (Eyüpspor), Deian Sorescu (dk. 28) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Bruno Viana, Alexandru Maxim (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Eyüpspor

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