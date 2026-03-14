Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da ilk yarıda fırsatlar bulmasına rağmen gol atamadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Taha Şahin'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
35. dakika Muçi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fofana'dan döndü. Nwaiwu'nun seken topa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
40. dakikada Muçi'nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topta kaleci Fofana Augusto'dan önce meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
43. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Augusto'nun vuruşunda kaleci Fofana meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale etti.
Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu, Pina, Nwakaeme, Umut Nayir, Zubkov
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Erdem Canpolat, Atillla Mocsi, Emir Ortakaya, Muhammed Buljubasic, Bayram Berk Çapoğlu, Pierrot, Antonio Augusto, Zeqiri, Emrevan Bulut, Furkan Orak
Teknik Direktör: Recep Uçar - TRABZON