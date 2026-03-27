Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi gözler "atan ve tutan" isimlerde

Trendyol Süper Lig'de 27 haftayı geride bırakan Trabzonspor, 60 puanla 3. sırada yer alıyor. Gol krallığında zirvede yer alan Paul Onuachu ve istikrarlı kaleci Andre Onana'nın performansları, takımın moralini yükseltiyor. Son olarak Eyüpspor'u mağlup eden bordo-mavililer, lider Galatasaray ile oynayacakları kritik mücadeleye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında kritik haftalara girilirken Trabzonspor'da gözler gol krallığında zirvede yer alan golcü oyuncu Paul Onuachu ve istikrarlı performans sergileyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'ya çevrildi.

Trendyol Süper Lig'de 27 hafta geride kalırken Trabzonspor, söz konusu maçlarda 18 galibiyet 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 53 gol atıp 29 golü kalesinde gören bordo-mavililer 60 puanla 3. sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürüyor. Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek milli ara öncesi moral bulan Karadeniz ekibinde lider Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi "atan ve tutun" isimlerin performansı da takıma güven veriyor.

Hücumda ve savunma denge

Bordo-mavili ekipte hücum hattında görev yapan oyuncuların skor katkısı, takımın zirve yarışındaki en önemli kozlarından biri olurken savunma hattı ve kaleci Onana'nın ortaya koyduğu istikrarlı performans da dikkat çekti. Attığı 53 golle ligin en üretken takımları arasında yer alan Trabzonspor, kalesinde gördüğü 29 golle de savunma disiplinini elden bırakmadı. Trabzonspor'da "atan" ve 'tutan' oyuncuların form grafiği yükselirken bu durum takımın hanesine yazılan puanlarda belirleyici rol oynadı.

Onuachu gol yükünü sırtlıyor

Trabzonspor'un en skorer ismi konumundaki Paul Onuachu, attığı 21 gol ve 2 asistle takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan golcü oyuncu, bordo-mavililerin zirve yarışında en büyük silahı olarak görülüyor. Augusto ve Muçi'de gol ve asist katkılarıyla dikkat çeken isimler oldu.

Onana güven verdi

Kaleyi devraldığı ilk dönemde zaman zaman inişli çıkışlı bir grafik çizen Andre Onana, son haftalarda ortaya koyduğu performansla takımın en güven veren isimlerinden biri oldu. Kamerunlu file bekçisi, yüzde 70'in üzerindeki kurtarış oranıyla dikkat çekti.

Refleksleri, doğru pozisyon alması ve özellikle kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan tecrübeli eldiven, Trabzonspor'un hanesine yazılan puanlarda doğrudan pay sahibi oldu. Son iki haftada kalesini gole kapatan Onana, lig genelinde ise 6 maçta kalesini gole kapattı.

Sezonun ikinci yarısındaki performansıyla da yükselişini sürdüren Andre Onana, oynadığı 10 maçta kalesinde yalnızca 8 gol gördü. - TRABZON

