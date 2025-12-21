Haberler

Gençlerbirliği ile Trabzonspor 73. randevuda

Gençlerbirliği ile Trabzonspor 73. randevuda
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım ligde 73. kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor galip gelerek devreyi moralli kapatmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi ile ligde 73. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde 4 yıllık bir aradan sonra tekrar karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği yarın saat 20.00'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırlayacak. Eryaman Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Murat Altan yönetecek.

Bordo-mavililerde, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Onuachu ve Oulai bu maçta forma giyemeyecek. Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin ise tedavileri sürüyor. Ligde 35 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor sezonun ilk yarısının son maçında sahadan galibiyetle ayrılarak devreyi moralli kapatmak istiyor.

Ligde 73. randevu

İki takım arasında oynanan 72 lig maçında bordo-mavililerin 41 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. 19 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor'un attığı 137 gole karşılık ise kalesinde 67 gol gördü.

Başkentte Trabzonspor üstün

İki takım arasında Ankara'da oynanan 36 maçta bordo-mavililer 16 galibiyet elde ederken ev sahibi ekip ise 8 galibiyet elde etti. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 53 golüne, Başkent temsilcisi 37 golle yanıt verdi. - TRABZON

