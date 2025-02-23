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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Gaziantep FK Maçının Zemini Hazırlandı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Gaziantep FK Maçının Zemini Hazırlandı
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Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle karla kaplanan Papara Park'ın zemini, Trabzonspor yönetimi ve saha bakım ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla futbol oynamaya elverişli hale getirildi. Maçın hakemi, zeminin uygun olduğunu onayladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Trabzonspor- Gaziantep Fk karşılaşması öncesinde Papara Park'ın zemini oynamaya elverişli hale getirildi.

Trabzon'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun yağışlar nedeniyle saha zemini karla kaplanmıştı. Trabzonspor yönetimi ve yetkililer, maçın sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için zemin üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kulüp yetkilileri, saha bakım ekiplerinin son günlerde aralıksız şekilde çalışarak çimlerin bakımını yaparak saha zeminin futbol oynamaya elverişli hale getirildi.

Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da zemini kontrol ederek müsabakanın oynanmasına engel bir durum olmadığına karar verdi. Futbolcular ısınmak için sahaya çıkarken maç saati beklenmeye başlandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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