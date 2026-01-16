Haberler

Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıyı Fatih Karagümrük müsabakasıyla açacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım, ligin ilk yarısında yapılan maçı RAMS Başakşehir'in 2-0'lık galibiyetiyle tamamlamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle tamamlayan turuncu-lacivertliler, topladığı 23 puanla 7. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük ise ligin ilk yarısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 9 puan elde etti. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı son sırada tamamladı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçı RAMS Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı