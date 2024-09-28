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Trendyol Süper Lig'de Korkutucu An: Isaac Solet Hastaneye Kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'de Korkutucu An: Isaac Solet Hastaneye Kaldırıldı
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Samsunspor-Göztepe maçında kafa çarpışması sonucunda Isaac Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, mücadelenin başında gerçekleşti ve Solet, beyin sarsıntısı geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor-Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışan Isaac Solet, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Samsunspor ile Göztepe 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin henüz ilk dakikasında Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solet kafa topunda çarpıştı. Kafasının arkasına darbe alan Solet uzun bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.

Futbolcuların telaşla ambulansı çağırması ile sağlık ekipleri sahanın içerisine gelerek beyin sarsıntısı geçiren Solet'e ilk müdahaleyi yaptı. Solet, saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele Solet'in 5. dakikada oyundan çıkması ile kaldığı yerden devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor samsun Futbol Sağlık Spor

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