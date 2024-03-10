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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Hatayspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve golcülerin performansı detaylı bir şekilde aktarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Cardoso'nun uzak direğe doğru yaptığı vuruşta kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Arif'in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarı gitti.

57. dakikada sağ kanatta Nazon'un arka direğe açtığı ortada Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada orta sahada aldığı topla kaleye doğru ilerleyen Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso (Hasan Ali Kaldırım dk. 88), Karimi (Attamah dk. 81), Ramazan (Shukurov dk. 76), Nazon (Bahoken dk. 88)

Yedekler: Onurcan, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Berat, Ackah, Talha

Teknik Sorumlu: Hari Vukas

Hatayspor: Erce, Rivas, Maksimovic, Burak Yılmaz, Cemali, Abdulkadir (Fernandes dk. 66), Boudjemaa, Dele-Bashiru, Rui Pedro (Görkem dk. 66), Doğukan Sinik (Ömer Faruk dk. 66), Halil Dervişoğlu (Dadaşov dk. 66)

Yedekler: Bekaj, Strandberg, Ghoulam, Kerim, Cengiz, Aburjania

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bourabia (dk. 23) (Kayserispor), Doğukan Sinik (dk. 2) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Arif (dk. 77) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Cardoso, Ramazan, Gökhan (Kayserispor), Doğukan Sinik, Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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