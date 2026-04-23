Trendyol Süper Lig'de "İstanbul derbileri" haftası

Sezonun 31. haftasının ilk maçında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek - RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi pazar günü oynanacak - Beşiktaş, pazartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 31. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
