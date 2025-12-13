Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maç boyunca iki takım da etkili ataklar geliştirdi, ancak gol bulamadı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün ve Murat Şener
Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Dorukhan Toköz, Benes, Mane, Cardoso, Tuci, Onugkha
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjona, Makouta, Fatih Aksoy, Ruan, Hagi, Hwang, Ogundu
5. dakikada Ogundu'nun pasında topla hareketlenen Ruan'ın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu kornere çeldi.
12. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Hagi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Cardoso'nun şutu Corendon Alanyasporlu savunma oyuncularına çarparak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
