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Trendyol Süper Lig'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı
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Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde devam ediyor. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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