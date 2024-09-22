Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Samsunspor İlk Yarıda Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Samsunspor İlk Yarıda Beraber Kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Samsunspor ile karşılaştı. İlk yarı boyunca iki taraf da gol atamazken, maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Olivier Ntcham'ın son çizgiye inerek vuruşunda kaleci Grbic topu uzaklaştırdı.

32. dakikada Samsunspor savunmasından seken topu önünde bulan Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Zeqiri'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahası içine girerel vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Anıl, Mosci, Taha, Papanikolaou, Amir, Zeqiri, Olawoyin, Akintola, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, H. Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Dal Varesanovic, Jurecka, Emrecan Bulut, Ghezzal, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Mithat Pala

Teknik Direktör: İlhan Palut

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse, Olivier Ntcham, Muja, Marius

Yedekler: Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Tait, Dimata, Schindler, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Halil Yeral, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Samsunspor Rizespor Güncel Futbol Spor rize

Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi
Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roma Udinese maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Udinese maçı kaç kaç, maç bitti mi? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Manchester City Arsenal maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli sağlık durumu ne? Ali Koç Mourinho kavga mı etti? GS FB derbi sonrası Ali Koç ve Mourinho arasında ne oldu? Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Keçiörengücü Iğdırspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Brighton - Nottingham Forest maçı kaç kaç, maç bitti mi? Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });