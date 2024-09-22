Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Samsunspor İlk Yarıda Beraber Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Samsunspor ile karşılaştı. İlk yarı boyunca iki taraf da gol atamazken, maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Olivier Ntcham'ın son çizgiye inerek vuruşunda kaleci Grbic topu uzaklaştırdı.
32. dakikada Samsunspor savunmasından seken topu önünde bulan Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada Zeqiri'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahası içine girerel vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Anıl, Mosci, Taha, Papanikolaou, Amir, Zeqiri, Olawoyin, Akintola, Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, H. Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Dal Varesanovic, Jurecka, Emrecan Bulut, Ghezzal, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Mithat Pala
Teknik Direktör: İlhan Palut
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse, Olivier Ntcham, Muja, Marius
Yedekler: Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Tait, Dimata, Schindler, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Halil Yeral, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis - RİZE