Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Maçının Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev alacak. - İSTANBUL