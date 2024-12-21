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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Maçının Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Maçının Hakemleri Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri ve VAR görevleri açıklandı. Maç, bugün saat 19.00'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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