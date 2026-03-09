Haberler

Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak puanını 24'e yükseltti. Maçta Konyaspor'un golünü Muleka, Kasımpaşa'nın golünü ise Benedyczak attı.

(KONYA) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Medas Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Anadolu ekibinin maçtaki golünü 17. dakikada Jackson Muleka kaydederken, İstanbul temsilcisinin golünü 31. dakikada Adrian Benedyczak attı.

İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar, bu skorun ardından puanını 24'e yükseltti. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ise puanını 21 yaptı.

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise gelecek hafta evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

