Corendon Alanyaspor 0-0 Natura Dünyası Gençlerbirliği
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaştı. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 sona erdi. Alanyaspor 27, Gençlerbirliği ise 25 puana yükseldi.
