Corendon Alanyaspor 0-0 Natura Dünyası Gençlerbirliği

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaştı. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 sona erdi. Alanyaspor 27, Gençlerbirliği ise 25 puana yükseldi.

(ANTALYA) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaştı. Gol sesi çıkmayan maç 0-0 bitti.

Karşılaşma ardından Corendon Alanyaspor 27, Natura Dünyası Gençlerbirliği 25 puana yükseldi.

