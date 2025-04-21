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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor 1-0 Önde

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor 1-0 Önde
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, Corendon Alanyaspor, evinde Samsunspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısı Yusuf Özdemir'in attığı golle Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına ceza sahası içerisinde topa gelişine vuruş yapan Yusuf Özdemir, kalecinin solunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Yusuf Özdemir'in uzun pasında topla buluşan Hwang ceza sahası içinde vuruşunda defans araya girdi.

43. dakikada Zeki Yavru'nun uzaktan şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çift yumrukla uzaklaştırdı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Fidan Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena, Hwang, Cordova

Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Toy, Efecan Karaca, Enes Keskin, Sporar, Arda Usluoğlu, Balkovec, Yusf Can Karademir, Makouta, Batuhan Yavuz

Teknik Direktör: Joao Pereira

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Flavien Tait, Dimata, Carlo Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Muja, Soner Aydoğdu, Schindler, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Yusuf Özdemir (dk. 9) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Çift (Samsunspor), Hwang, Vilhena (Alanyaspor) - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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