Süper Lig'in 7. Haftası Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası yarın oynanacak Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın ilk maçında Alanyaspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:

26 Eylül Cuma:

20.00 Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba Stadyumu )

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep Stadyumu)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi Stadyumu)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani Stadyumu)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş Stadyumu)

