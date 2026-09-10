Haberler

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Bu hafta lider Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.

Süper Lig'de 5. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

17.00 Samsunspor - Çorum FK

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk basın toplantısına gergin başladı! Sesi kesilince yüz ifadesi değişti

Zaten gergindi, daha da gerildi! Sesi kesilince suratı bu hale geldi
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor! Çok sayıda ürün raflardan kalkacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren uygulama başlıyor

Camp Nou'yu su bastı

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi

Onu daha önce böyle görmediniz!

Hatay Hassa'da Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birinin altyapısı başladı

Sınırın sıfır noktasına dev yatırım! 41 yatırımcıya arsa tahsis edildi
Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olmuştu: Ezgi Apartmanı davasında karar bekleniyor

Üç çocuğunu aynı anda kaybeden annenin sözleri yürek dağladı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Yeni özellik büyük ses getirecek