Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar:
20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol