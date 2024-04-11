Trendyol Süper Lig'de 32. Hafta Heyecanı Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak Trabzonspor- Sivasspor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftası yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Trabzonspor yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Sivasspor'u konuk edecek. Haftanın maçları, 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Galatasaray mücadelesiyle tamamlanacak.
Süper Lig'de 32. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - Başakşehir
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray - İSTANBUL