Trendyol Süper Lig'de 3 Müsabaka Yarın Oynanacak

Trendyol Süper Lig'de Avrupa maçları nedeniyle ertelenen 3 mücadele yarın gerçekleştirilecek. Maç programında Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmaları bulunuyor.

Ligde Avrupa maçları dolayısıyla ilk haftadan ertelenen 2, üçüncü haftadan ise 1 müsabaka yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)

20.00 Samsunspor- Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
