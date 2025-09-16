Trendyol Süper Lig'de 3 Müsabaka Yarın Oynanacak

Trendyol Süper Lig'de yarın 3 erteleme müsabakası yapılacak.

Ligde Avrupa maçları dolayısıyla ilk haftadan ertelenen 2, üçüncü haftadan ise 1 müsabaka yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)

20.00 Samsunspor- Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)