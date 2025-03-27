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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında perde yarın yapılacak 4 maçla açılacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında perde yarın yapılacak 4 maçla açılacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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