Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Konyaspor maçını Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını Atilla Karaoğlan, Antalyaspor-Beşiktaş müsabakasını ise Oğuzhan Çakır yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 24 Ocak Cuma, 25 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Pazar ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
20.00: Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi:
13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan
16.00: Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın
19.00: Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar:
13.30: Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00: Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00: Onvo Antalyaspor- Beşiktaş : Oğuzhan Çakır
19.00: Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi:
20.00: Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu