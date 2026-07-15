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Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı

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Ligin ilk haftası Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray- Çorum FK maçıyla başlayacak.

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programı şu şekilde:

14 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Can Öcal
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