Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılışı Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
TRENDYOL SÜPER LİG BU AKŞAM BAŞLIYOR
Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
AÇILIŞIN ADI TRABZONSPOR-ANTALYASPOR
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
- 11 Ağustos Cuma;
- 21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)
- 12 Ağustos Cumartesi;
- 19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
- 19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
- 21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
- 21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
- 13 Ağustos Pazar;
- 19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
- 21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
- 21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
- 14 Ağustos Pazartesi;
- 21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
- 21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)