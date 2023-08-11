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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılışı Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

TRENDYOL SÜPER LİG BU AKŞAM BAŞLIYOR

Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

AÇILIŞIN ADI TRABZONSPOR-ANTALYASPOR

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

  • 11 Ağustos Cuma;
  • 21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)
  • 12 Ağustos Cumartesi;
  • 19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
  • 21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
  • 13 Ağustos Pazar;
  • 19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
  • 21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
  • 21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
  • 14 Ağustos Pazartesi;
  • 21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
  • 21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Spor Haberler

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