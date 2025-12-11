Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası yarın Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Öne çıkan maçlar arasında Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmaları yer alacak.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Kasımpaşa- Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Galatasaray da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren ekiplerden Fenerbahçe ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Antalyaspor - Galatasaray
14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir
15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor - İSTANBUL