Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası yarın Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Öne çıkan maçlar arasında Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmaları yer alacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Kasımpaşa- Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Galatasaray da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren ekiplerden Fenerbahçe ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Antalyaspor - Galatasaray

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
