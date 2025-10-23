Haberler

Trendyol Süper Lig'de 10. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 10. Hafta Heyecanı Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta, yarın Fatih Karagümrük - Kayserispor maçıyla başlayacak. Haftada toplam 7 maç oynanacak ve lider Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray, bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya, Beşiktaş da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Galatasaray - Göztepe

17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.