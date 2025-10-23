Trendyol Süper Lig'de 10. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray, bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya, Beşiktaş da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Galatasaray - Göztepe

17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe - İSTANBUL