Haberler

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Eyüpspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Golü atan isim Güven Yalçın oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

3. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hwang'ın ortasında Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son meşin yuvarlağı topu çıkardı.

17. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla topla buluşan Hwang'ın vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Victor, Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Mounie, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Calegari, Mendy, Raux Yao, Legowski, Radu, Ampem, Berhan Kutlay Şatlı, Arda Yavuz, Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Gol: Güven Yalçın (dk. 3) (Alanyaspor)

Sarı kart: Metehan Altunbaş (Eyüpspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü

İstanbul'da büyük yangın! Koca fabrika adeta küle döndü
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı