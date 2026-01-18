Haberler

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'ye Karşı 2-1 Önde

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'ye Karşı 2-1 Önde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Fenerbahçe ile mücadele ediyor. İlk 30 dakikası geride kalan karşılaşmada Alanyaspor, rakibi karşısında 2-1'lik bir üstünlük sağladı. Bu heyecan dolu maçta iki takım da galibiyet için mücadele ederken, Alanyaspor'un erken gollerle avantaj sağlaması dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 30 dakika Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli