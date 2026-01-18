Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'ye Karşı 2-1 Önde
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Fenerbahçe ile mücadele ediyor. İlk 30 dakikası geride kalan karşılaşmada Alanyaspor, rakibi karşısında 2-1'lik bir üstünlük sağladı. Bu heyecan dolu maçta iki takım da galibiyet için mücadele ederken, Alanyaspor'un erken gollerle avantaj sağlaması dikkat çekiyor.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 30 dakika Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor