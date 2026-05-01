Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahasına derinlemesine atılan pasla buluşan Mebude'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1
65. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Augusto'nun şutunda top direğe çarparak ağlara gitti. 3-1
89. dakikada Eren'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Yhoan topu fileler gönderdi. 3-2
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın Duran
Çaykur Rizespor: Fofona, Hojer, Samet Akaydin (Emir Ortakaya dk. 81), Mocsi, Mithat, Taylan (Papanikolaou dk. 72), Augusto (Taha Şahin dk. 72), Laçi, Olawoyin (Halil Dervişoğlu dk. 81), Mebude, Sowe (Buljubasic dk. 88)
Yedekler: Erdem Canpolat, Pierrot, Sagnan, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Konyaspor: Deniz, Arif, Yasir (İsmail Esat Buğa dk. 72), Uğurcan (Rayyan Baniya dk. 62), Jo Jin-Ho, Bazoer (Eren Cemali Yağmur dk. 80), Bjorlo, Olaigbe (Bardhi dk. 62), Gonçalves (Jevtovic dk. 62), Yhoan, Svendsen
Yedekler: Ömer Çobanoğlu, Eren Doğan, Egemen Aydın, Ahmet Kusay Dağdevir, Ahmet Tırpancı
Teknik Sormlu: Osman Demir
Goller: Laçi (dk. 18), Mebude (dk. 58), Augusto (dk. 65) (Çaykur Rizespor), Jo Jin-Ho (dk. 16) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Augusto (Çaykur Rizespor), Jo Jin-Ho, Bardhi (Konyaspor) - RİZE