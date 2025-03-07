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Trendyol Süper Lig: Bodrum FK ve Kasımpaşa Golsüz Eşitlikle İkinci Yarıya Geçti

Trendyol Süper Lig: Bodrum FK ve Kasımpaşa Golsüz Eşitlikle İkinci Yarıya Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

14. dakikada Okita'nın şutunda kaleci Gianniotis'den dönen topu önünde bulan Puşçaş'ın vuruşunda Gianniotis gole izin vermedi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Mert Bulut

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ali, Erkan, Cenk Şen, Mohammed, Fredy, Ege, Okita, Puşcaş, Ajeti

Yedekler: Kerem, Joseph, Süleyman, Asım, Serhat, Dimitrov, Beyaz, Tunahan, Brazao, Herelle, Gökdeniz, Enes, Seferi

Teknik Direktör: Jose Morais

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Gökhan, Güz, Barak, Hajradinoviç, Brekalo, Costa

Yedekler: Sinan, Sadık Çiftpınar, Cafu, Keleş, Espinoza, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Burak Yılmaz - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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