Trendyol Süper Lig: Bodrum FK ve Kasımpaşa Golsüz Eşitlikle İkinci Yarıya Geçti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
14. dakikada Okita'nın şutunda kaleci Gianniotis'den dönen topu önünde bulan Puşçaş'ın vuruşunda Gianniotis gole izin vermedi.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Mert Bulut
Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ali, Erkan, Cenk Şen, Mohammed, Fredy, Ege, Okita, Puşcaş, Ajeti
Yedekler: Kerem, Joseph, Süleyman, Asım, Serhat, Dimitrov, Beyaz, Tunahan, Brazao, Herelle, Gökdeniz, Enes, Seferi
Teknik Direktör: Jose Morais
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Gökhan, Güz, Barak, Hajradinoviç, Brekalo, Costa
Yedekler: Sinan, Sadık Çiftpınar, Cafu, Keleş, Espinoza, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde
Teknik Direktör: Burak Yılmaz - MUĞLA