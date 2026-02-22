Beşiktaş, Göztepe'yi Konuk Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 15 dakikası geride kalırken, siyah-beyazlı ekip 1-0'lık skorla önde bulunuyor. İSTANBUL'daki bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı