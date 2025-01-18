Beşiktaş ve Samsunspor Golsüz Beraberlikte 15 Dakika Geçirdi
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. İlk 15 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede iki takımda kontrollü bir oyun sergiliyor. Taraftarlar, iki ekipten de gol beklerken, maçın ilerleyen dakikalarında hangi tarafın öne geçeceği merakla bekleniyor. İstanbul'daki bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir anlam taşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor