Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte El Bilal Toure'nin kafayla aşırdığı topa arka direkte Oh'un kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Bartuğ Elmaz'ın yaptığı vuruşta top uzak kale direğinden oyun alanına döndü. Devamında topu önünde bulan Serginho'nun ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta ise kaleci Vazquez meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

26. ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Grbic, yakın köşeye giden topu kornere gönderdi.

37. dakikada Oh'un pasında topla buluşan Olaitan'ın ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40. dakikada Agbadou'nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan El Bilal Toure'nin ceza alanı sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Grbic meşin yuvarlağı kurtardı.

44. dakikada Fatih Karagümrük'ün önde yaptığı baskı sonucu kazandığı topta ceza yayı gerisinden Bartuğ Elmaz'ın şutunda kaleci Vasquez'in kurtarışı sonra meşin yuvarlak kornere gitti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

Beşiktaş: Devis Vasquez, Taylan Antalyalı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Ahmed Traore, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Barış Kalaycı, Serginho, Sam Larsson

Yedekler: Furkan Bekleviç, Matias Kranevitter, Yaya Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Shavy Babicka, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ahmed Traore (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
